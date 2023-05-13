Робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми, які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як "абсолютно адекватні".
Дивися повний текст
У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 тра, 2023 19:33
У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|