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У ВР анонсували зміни
щодо зарплат військовим

У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 тра, 2023 19:33

У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми, які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як "абсолютно адекватні".

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У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим
R2
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