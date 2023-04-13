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Чоловік намагався сховати 12
Bitcoin під час розлучення:...

Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 тра, 2023 02:19

Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення:...

Пропонуємо до обговорення:
Жителька Нью-Йорка оголосила полювання за активами свого чоловіка, які той хотів приховати за допомогою біткоїну. Однак під час шлюборозлучного процесу йому довелося віддати дружині частину криптовалюти.

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Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення: як знайшли криптовалюту
R2
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