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Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 тра, 2023 02:19
Пропонуємо до обговорення:
Жителька Нью-Йорка оголосила полювання за активами свого чоловіка, які той хотів приховати за допомогою біткоїну. Однак під час шлюборозлучного процесу йому довелося віддати дружині частину криптовалюти.
Дивися повний текст Чоловік намагався сховати 12 Bitcoin під час розлучення: як знайшли криптовалюту
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