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У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 тра, 2023 08:43
Пропонуємо до обговорення:
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів.
Дивися повний текст У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів
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R2
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Додано: Сер 24 тра, 2023 08:43
Я ще навіть в руках не тримав ці нові купюри, а в цих пройдисвітів вже іх повні кішені)))
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yrikknut
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