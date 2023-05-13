RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Львові викрили шахраїв,
які через фішингові сайти...

У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 08:43

У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти...

Пропонуємо до обговорення:
Прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації, яка обкрадала українців за допомогою фішингових сайтів.

Дивися повний текст
У Львові викрили шахраїв, які через фішингові сайти викрали з карток українців 6 мільйонів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99080
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2023 08:43

Я ще навіть в руках не тримав ці нові купюри, а в цих пройдисвітів вже іх повні кішені)))
yrikknut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.05.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
росія може втратити $4,5 млрд за рік через ембарго на алмази
R2 » Вів 23 тра, 2023 18:10
0 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 тра, 2023 18:10
R2
Вартість оренди квартир у Львові перевершила Київ:...
R2 » Вів 23 тра, 2023 18:02
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 тра, 2023 18:02
R2
8 непотрібних програм, через які “підвисає” Windows
R2 » Суб 13 тра, 2023 10:06
6 559
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 тра, 2023 23:33
chemerysphoto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (377)
24.05.2023 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.