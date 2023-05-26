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Fin Blogger Award

Fin Blogger Award
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:53

Fin Blogger Award

2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери.
У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.

У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.
Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.

Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.
👉 Проголосувати

А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.
За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.

Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей.
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