RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Fin Blogger Award

Fin Blogger Award
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:53

Fin Blogger Award

2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери.
У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.

У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.
Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.

Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.
👉 Проголосувати

А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.
За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.

Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6180
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:51

🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.

Чому варто подати заявку?

💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.

Як взяти участь?

✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.

До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.

👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6180
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.