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Додано: Чет 25 тра, 2023 11:53 Fin Blogger Award

У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.



У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.

Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.



Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.

👉 Проголосувати



А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.

За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.



Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей. 2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери.У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року —У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.За промо-кодом— знижка 15%.一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей. Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6180 З нами з: 25.01.06 Подякував: 71 раз. Подякували: 433 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:51



Чому варто подати заявку?



💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.

😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.

📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.



Як взяти участь?



✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.

✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.



До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.



👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!



🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.✔️ заповнити заявку задо 26 травня включно.До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.стати зіркою фінансового блогінгу! Модератор

Модератор Форуму Повідомлень: 6180 З нами з: 25.01.06 Подякував: 71 раз. Подякували: 433 раз. Профіль Вебсайт

ICQ ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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