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Fin Blogger Award

Fin Blogger Award
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 11:53

Fin Blogger Award

2 червня відбудеться знакова подія у житті української блогосфери.
У Києві пройде церемонія нагородження новою премією року — Fin Blogger Award.

У протистоянні зустрінуться найвпливовіші блогери України, які ведуть свою діяльність на платформах Instagram, TikTok, Telegram і YouTube.
Серед номінантів: Мирослав Король, Василь Матій, Любомир Остапів, Уміда Самоєнко, Юлія Баткалова, Діас Ісмаілов та ще 2 десятки інших.

Хто з них буде переможцем у свої категорії — вибираєте ви. Переходьте на сайт і віддавайте свій голос за найкращого фінансового експерта у кожній категорії.
👉 Проголосувати

А також приходьте на церемонію нагородження. Вартість квитка 一 500 грн.
За промо-кодом FinanceF — знижка 15%.

Ви зможете познайомитися з гостями івенту особисто, а також долучитися до благодійності 一 всі гроші з продажу квитків підуть на роботу літнього табору фінансової грамотності для дітей.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:51

🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.

Чому варто подати заявку?

💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.

Як взяти участь?

✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.

До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.

👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!

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З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:35

Друзі-форумчани!

12 червня відбудеться друга щорічна премія Fin Blogger Award. Сайт «Мінфін» та «Біржовий університет» започаткували її, щоб підтримувати розвиток диджитал-каналів, які говорять про гроші й інвестиції та діляться з аудиторією реальним досвідом та перевіреними інструментами.

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Голосуйте за своїх фаворитів на сайті премії та купуйте квитки на церемонію нагородження блогерів та інфлюенсерів
Ірина_
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