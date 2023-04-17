Попри істотні перешкоди, 30% українських підприємств прагнуть зростання, а 36% планують найняти більше персоналу цьогоріч.
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Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під час війни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 09:36
Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під...
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Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під час війни
Додано: П'ят 26 тра, 2023 09:36
Небезпечні опитування. Особливо про власні ресурси. Зараз гетьманцев енд компані черговий показник по якому блокують податкові накладні впровадить, щоб цей ресурс спрямувати в "правильному" напрямку на партійні проєкти.
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