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Всупереч обставинам: як український
бізнес процвітає під...

Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 09:36

Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під...

Пропонуємо до обговорення:
Попри істотні перешкоди, 30% українських підприємств прагнуть зростання, а 36% планують найняти більше персоналу цьогоріч.

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Всупереч обставинам: як український бізнес процвітає під час війни
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 09:36

Небезпечні опитування. Особливо про власні ресурси. Зараз гетьманцев енд компані черговий показник по якому блокують податкові накладні впровадить, щоб цей ресурс спрямувати в "правильному" напрямку на партійні проєкти.
ndmitro
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Модератори: Ірина_, Модератор

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