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Кого не призиватимуть на
військову службу (повний перелік)

Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 16:39

Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)

Пропонуємо до обговорення:
Питання щодо мобілізації в Україні регулюються відповідним законом. Він містить вичерпний перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову.

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Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 16:40

Закон для інвалідів не діє, він тільки на папері ,так що не друкуйте явну брехню, бо на мою думку цим Ви вводити в оману людей , бо сам являюся інвалідом і служу далеко від місця проживання , так що видаліть будь ласка про інвалідів бо повіривши в Вашу інформацію люди з інвалідності будуть в зоні бойових дій ,так як я .
zennapavlisin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 17:11

zennapavlisin
В матеріалі є посилання на закон, де вказані деталі.
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