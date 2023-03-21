Питання щодо мобілізації в Україні регулюються відповідним законом. Він містить вичерпний перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову.
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Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 16:39
Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)
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Кого не призиватимуть на військову службу (повний перелік)
Додано: П'ят 26 тра, 2023 16:40
Закон для інвалідів не діє, він тільки на папері ,так що не друкуйте явну брехню, бо на мою думку цим Ви вводити в оману людей , бо сам являюся інвалідом і служу далеко від місця проживання , так що видаліть будь ласка про інвалідів бо повіривши в Вашу інформацію люди з інвалідності будуть в зоні бойових дій ,так як я .
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