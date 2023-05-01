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Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 тра, 2023 12:34
Пропонуємо до обговорення:
В Україні наразі існує декілька можливих шляхів інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Криптовалюта є ризикованим інструментом.
Дивися повний текст Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової
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