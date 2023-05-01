RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Куди українцям вкладати заощадження
та чи варто купувати...

Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 тра, 2023 12:34

Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні наразі існує декілька можливих шляхів інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Криптовалюта є ризикованим інструментом.

Дивися повний текст
Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту — думка Рожкової
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99075
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
2000 франків: Швейцарія надає українцям гроші на...
R2 » Нед 21 тра, 2023 17:49
3 509
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 тра, 2023 21:12
cohan
Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:35
3 342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 11:04
LutsMan
Українцям почали виплачувати грошову допомогу в Іспанії:...
R2 » Пон 01 тра, 2023 13:54
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 тра, 2023 13:54
johnhungar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.