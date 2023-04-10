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Рада підтримала законопроєкт про скасування "спрощенки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 тра, 2023 21:16
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає зміни до Податкового кодексу, зокрема скасовує спрощену систему оподаткування для ФОП - ставку єдиного податку 2%.
Дивися повний текст Рада підтримала законопроєкт про скасування \"спрощенки 2%\" в першому читанні
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Додано: Пон 29 тра, 2023 21:16
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