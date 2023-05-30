Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».
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Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 тра, 2023 10:13
Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги...
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Дивися повний текст
Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)
Додано: Вів 30 тра, 2023 10:13
Чим завгодно займаються (точніше тільки незамулений PR) замість своїх прямих обов'язків по наданню якісних поштових послуг.
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