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Укрпошта запускає передзамовлення
на «Діти Перемоги...

Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 10:13

Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта запускає передзамовлення на поштовий блок під назвою «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього».

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Укрпошта запускає передзамовлення на «Діти Перемоги малюють Україну майбутнього» (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 10:13

Чим завгодно займаються (точніше тільки незамулений PR) замість своїх прямих обов'язків по наданню якісних поштових послуг.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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