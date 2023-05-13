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Як знайти аргументи, після яких вам не зможуть відмовити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 тра, 2023 16:19
Пропонуємо до обговорення:
За даними НБУ, інфляція в Україні за підсумками 2022 року становила 26,6%. Ціни на харчові продукти, паливо, послуги виросли в кілька разів, а от середня заробітна плата з минулого року підвищилася тільки на 1 400 грн (з 15 000 грн до 16 400 грн).
Дивися повний текст Як знайти аргументи, після яких вам не зможуть відмовити у підвищенні зарплати
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Додано: Вів 30 тра, 2023 16:19
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