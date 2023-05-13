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"Київводоканал" зробив заяву
щодо показань лічильників:...

"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:15

"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо із офіційного повідомлення прес-служби КП.

Дивися повний текст
\"Київводоканал\" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:16

можна сплатити борги за опалення та гарячу воду частинами


динеро динеро динеро динеро
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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