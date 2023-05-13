Про це стало відомо із офіційного повідомлення прес-служби КП.
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\"Київводоканал\" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:15
"Київводоканал" зробив заяву щодо показань лічильників:...
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\"Київводоканал\" зробив заяву щодо показань лічильників: як реструктуризувати борги
Додано: П'ят 02 чер, 2023 17:16
можна сплатити борги за опалення та гарячу воду частинами
динеро динеро динеро динеро
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