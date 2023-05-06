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Скільки грошей потрібно, щоб
потрапити до списку багатіїв

Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 16:28

Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв

Пропонуємо до обговорення:
Кожна людина прагне заробляти більше. Дехто навіть прагне потрапити до клубу найзаможніших осіб, який часто називають 1%.

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Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв
R2
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