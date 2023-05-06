Кожна людина прагне заробляти більше. Дехто навіть прагне потрапити до клубу найзаможніших осіб, який часто називають 1%.
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Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 05 чер, 2023 16:28
Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв
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Скільки грошей потрібно, щоб потрапити до списку багатіїв
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