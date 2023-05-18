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НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох китайських виробників і постачальників обладнання для відеоспостереження до переліку міжнародних спонсорів війни.
Дивися повний текст НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни
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R2
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Додано: Сер 07 чер, 2023 09:04
у цьому та подібних випадках дуже важливо зазначати, які обмеження це створює (постачання, купівля...)
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vbzyma
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