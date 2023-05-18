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НАЗК внесло китайські
компанії Hikvision та Dahua...

НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:04

НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло двох китайських виробників і постачальників обладнання для відеоспостереження до переліку міжнародних спонсорів війни.

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НАЗК внесло китайські компанії Hikvision та Dahua Technology до переліку міжнародних спонсорів війни
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 09:04

у цьому та подібних випадках дуже важливо зазначати, які обмеження це створює (постачання, купівля...)
vbzyma
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Модератори: Ірина_, Модератор

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