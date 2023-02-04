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Зеленський висловився про
податкову реформу "все по 10"

Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23

Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.

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Зеленський висловився про податкову реформу \"все по 10\"
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23

Гетьманцева звільніть. Ця ... дістала своїми штрафами
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:38

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.

Дивися повний текст
Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"

#неначасі
  sdmitruk написав:Гетьманцева звільніть. Ця ... дістала своїми штрафами

#неначасі
flyman
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