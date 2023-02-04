|
|
|
Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.
Дивися повний текст Зеленський висловився про податкову реформу \"все по 10\"
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99106
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:23
Гетьманцева звільніть. Ця ... дістала своїми штрафами
-
sdmitruk
-
-
- Повідомлень: 357
- З нами з: 11.09.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 13:38
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої знизяться ставки ПДВ, податок на прибуток та податок на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%, але вже після повномасштабної війни з росією.
Дивися повний текст Зеленський висловився про податкову реформу "все по 10"
#неначасі
sdmitruk написав:Гетьманцева звільніть.
Ця ... дістала своїми штрафами
#неначасі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31525
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 2650 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|