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Збільшення доплат
військовим-строковикам: адвокат...

Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:59

Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...

Пропонуємо до обговорення:
Адвокат Андрій Новак прокоментував рішення Верховної Ради про збільшення доплати військовослужбовцям строкової служби.

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Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради
R2
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