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Самокати та моноколеса визнані
транспортними засобами:...

Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами:...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29

Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами:...

Пропонуємо до обговорення:
Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнані транспортними засобами.

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Самокати та моноколеса визнані транспортними засобами: які штрафи
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 22:29

Пора бы уже выучить, что водитель - это тот, у которого права есть. Причём категории, соответствующей ТС. А меня терзает смутное сомнение, что в законе написано, что всем, кто катается на на вышеупомянутых ТС автоматически выдаются права категории А1 или даже А.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 23:06

  moveton написав:Пора бы уже выучить, что водитель - это тот, у которого права есть. Причём категории, соответствующей ТС. А меня терзает смутное сомнение, что в законе написано, что всем, кто катается на на вышеупомянутых ТС автоматически выдаются права категории А1 или даже А.


чому їм мали б їх видати? закон тепер зобовязує водів цих тз мати (отримати) такі посвідчення, якщо такі тз підпадають під якусь категорію. (можливо не всі, оскільки ж велосипед посвідчення не вимагає) тут не тільки це цікаво, а й те, хто буде їх ...ти за їзду тротуарами, якими їм тепер їздити неможна, оскільки це тепер тз. і як довго вони житимуть, якщо їздитимуть проїзджими частинами надалі в такій спосіб як їздять зараз?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 23:26

  wild.tomcat написав:чому їм мали б їх видати?

Я почём знаю? Это журналист пишет "змінюється статус користувача таких транспортних засобів — тепер вони стануть водіями транспортних засобів і перестануть бути просто пішоходами". Чтобы так волшебно произошло, им должны автоматически выдать права. Почему-то не верю.

Возможно, закон требует, чтобы управление этими ТС осуществлялось только водителями, а значит или получаешь права или тебя штрафуют за управление ТС без прав, но это уже совсем другое. Да и тоже сомневаюсь.

А вот в то, что журналист в школе не выучил, что водитель ТС и управляющий ТС - это две большие разницы, почему-то верю. Ещё он с какого-то перепугу решил, что велосипеды с мотором относятся к "приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами". Видать, никогда такого велосипеда не видел. А про то, что ездящие быстрее 50 км/ч становятся мотоциклами - это совсем посторонней музыкой навеяло. В законе вообще нет слова "мотоцикл".

Что касается закона, то пока ещё ничего особенного не изменилось. Ну станут эти электросамокаты кроме, как мопедами по ПДД, ещё и "низькошвидкісним легким електричним транспортним засібом". Нигде ж не написано, как этим ТС ездить. Поэтому продолжают подчиняться правилам для мопедов.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 00:05

Как написано в законе - легкий персональний електричний транспортний засіб - колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) із потужністю у діапазоні до 1000 Вт, системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 кілометрів на годину;
низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб - колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома), системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, із двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість, що є меншою або дорівнює 50 кілометрів на годину та більшою за 10 кілометрів на годину, та споряджену масу не більше ніж 600 кілограмів;

Вот тут и возникают неувязки - некоторые электровелосипеды приводяться в рух не виключно электродвигателем, а ещё и педалями - мускульною силою людини :) не подпадают, однако :lol:
Даже если просто включить логичную логику - електричний колісний транспортний засіб - дво- і більше колісний транспортний засіб. Т.е. електричний транспортний засіб - это прежде всего транспортний засіб, и далее або оснащений або приводиться в рух...
А где прописано что такое вообще транспортний засіб, кроме ПДР? (там вообще транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів; - так и обычные самокаты со скейтбордами подойдут, а шо... ).
Ну и как написал moveton, водитель это тот, у кого есть посвідчення водія відповідної категорії. В законе вообще нет ничего о "водителях" электротранспорта и прочих "прирівнюються", это выдумки журналиста, основанные хз на чём. Ну, например, по ПДР велосипед это тоже ТЗ. Как-то "водителями" велосипедисты не являются, а челы на электровелосипедах вдруг к ним приравнялись.
Oberon
 
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Хочуть їздить по дорозі, хай купують автоцивілку і здають на права.
Rainbow
 
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