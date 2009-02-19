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Какая ситуация с
Сенс - банком? -

Какая ситуация с Сенс - банком? -
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:49

Какая ситуация с Сенс - банком? -

Убегать или прибегать. Спасибо
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 15:32

  sinowi написав:Убегать или прибегать. Спасибо
Думаю, что более оперативно и квалифицированно Вам подскажут на профильной ветке - Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:33

Re: Какая ситуация с Сенс - банком? -

Спасибо - я понял, что убегать никуда не надо тут теплее и воздух чище
sinowi
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