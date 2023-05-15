Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту на українсько-молдовському кордоні в районі населених пунктів Ямпіль та Косеуць.
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Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер
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Додано: Вів 13 чер, 2023 01:35
Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту...
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Україна і Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер
Додано: Вів 13 чер, 2023 01:35
"мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе «Ямполь — Косеуц», которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств"
Какая интересная формулировка... Паром почему вдруг перестал работать? Никто не переправлялся? Нафига тогда мост? Или "не удовлетворяет потребностям" - это именно теперь, когда паром не работает?
Додано: Сер 14 чер, 2023 01:05
moveton
До большой войны через приднестровье все ездили. а сейчас там закрыто
дешевле и быстрее было бы ликвидировать приднестровье, чем мост строить
Додано: Сер 14 чер, 2023 01:11
Не знаю, как там все ездили (лично я по-всякому в том числе и упомянутым паромом. Очень прикольная и самобытная штука была. И не порожняком ходил), но мост действительно ещё до войны запланировали. Были тут новости. К нему ещё новая трасса должна была прилагаться от Киева. Теперь про трассу что-то замолчали.
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