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Барабани на 1 млн грн
закупили для укриття в Києві

Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 18:31

Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Пропонуємо до обговорення:
В укриття Києва закупили барабанів на 1 млн гривень. Як вказують в Prozorro це все для психологічного розвантаження дітей під час повтряних тривог.

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Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 23:08

Re: Барабани на 1 млн грн закупили для укриття в Києві

Молодці :)
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