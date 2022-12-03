Близько 20% угод в сегменті комфорт+ сьогодні укладаються зі спекулятивною метою.
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Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло купують
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:34
Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке...
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Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло купують
Додано: П'ят 16 чер, 2023 23:35
Бред, спрос как был никаким, так никаким и остался, никакой инвестор никуда не вернулся, на 10 квартир в лучшем случае 2 покупателя, в валюте цены медленно но уверенно ползут вниз
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