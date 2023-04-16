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Проїзд у транспорті Києва
кардинально змінять: що...

Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 09:51

Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що...

Пропонуємо до обговорення:
В українській столиці суттєво зміниться проїзд у громадському транспорті — йдеться про компенсацію пільгового проїзду для комунальних перевізників.

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Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що потрібно знати мешканцям
R2
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