В українській столиці суттєво зміниться проїзд у громадському транспорті — йдеться про компенсацію пільгового проїзду для комунальних перевізників.
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Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що потрібно знати мешканцям
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Додано: Нед 18 чер, 2023 09:51
Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що...
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Дивися повний текст
Проїзд у транспорті Києва кардинально змінять: що потрібно знати мешканцям
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