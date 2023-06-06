Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд гривень (23 млрд доларів).
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Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
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Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів...
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Дивися повний текст
Україна з початку року отримала 17 млрд доларів допомоги: які країни надали найбільше
Додано: Нед 18 чер, 2023 11:09
війна-проблеми в житті усіх-чи не прийдеться після війни робити кредитних запозичень щоби повернути з бюджету тільки за обслуговування кредитних коштів(маржа)
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