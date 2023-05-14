Очевидно, що справний вогнегасник є обов’язковим елементом безпеки, однак викликає сумніви законність штрафу за його відсутність.
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Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19
Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Українським водіям почали виписувати ще один штраф
Додано: Сер 21 чер, 2023 01:30
Товарищи новостисты, вы как-то определитесь, так ответственность не предусмотрена или по той же статье: "Відповідно до ч.1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн."
Додано: Сер 21 чер, 2023 11:48
Як можна пов'язувати технічний стан авто із непрацюючим вогнегасником, якщо вогнегасник не являється технічним елементом авто. Лохотрон
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