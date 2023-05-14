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Українським водіям почали
виписувати ще один штраф

Українським водіям почали виписувати ще один штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:19

Українським водіям почали виписувати ще один штраф

Пропонуємо до обговорення:
Очевидно, що справний вогнегасник є обов’язковим елементом безпеки, однак викликає сумніви законність штрафу за його відсутність.

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Українським водіям почали виписувати ще один штраф
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 01:30

Товарищи новостисты, вы как-то определитесь, так ответственность не предусмотрена или по той же статье: "Відповідно до ч.1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн."
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 11:48

Як можна пов'язувати технічний стан авто із непрацюючим вогнегасником, якщо вогнегасник не являється технічним елементом авто. Лохотрон
romati2891
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 13:39

Ржу не могу
reshetnikov_app
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 14:21

Re: Українським водіям почали виписувати ще один штраф

поліцейські вимагали пред’явити вогнегасник, аптечку і знак аварійної зупинки

подскажите пожалуйста, в каком пункте правил прописано, что водитель обязан это предъявлять?
Заранее спасибо за помощь!
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:14

Примат
ПДД - п. 31.4, п.п. 31.4.7- є)
31.4.Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:
Є) відсутні:
медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена, - на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі, мікроавтобусі, тролейбусі, автомобілі, що перевозить небезпечний вантаж;

знак аварійної зупинки (миготливий червоний ліхтар), який відповідає вимогам стандарту, - на мотоциклі з боковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі;

на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад 5 т - противідкотні упори (щонайменше два);

проблискові маячки оранжевого кольору на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 м;

працездатний вогнегасник на легковому, вантажному автомобілі, автобусі.
Примітки:
1. Тип, марка, місця встановлення вогнегасників, якими обладнуються транспортні засоби з розпізнавальним знаком “Табличка оранжевого кольору”, що перевозять небезпечні вантажі, визначаються спеціальними правилами.

2. Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях.
Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства;
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 18:26

  Примат написав:поліцейські вимагали пред’явити вогнегасник, аптечку і знак аварійної зупинки

подскажите пожалуйста, в каком пункте правил прописано, что водитель обязан это предъявлять?

Так, чтобы предъявлять, так не написано, но тут презумпция виновности: не доказал наличия, значит виноват. Можно попробовать в суде к этому апеллировать.
moveton
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