Французька компанія Airbus SE отримала найбільше замовлення в історії авіації - на 500 літаків — від найбільшої індійської авіакомпанії IndiGo.
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Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків
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Додано: Сер 21 чер, 2023 17:45
Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на...
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Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків
Додано: Сер 21 чер, 2023 17:45
Невже рашисти почали закупати модну техніку через Індію? В принципі логігично.
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