З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...
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З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОП ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність.
dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.
dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.
С карты физ.лица никогда проблем не было, плательщиком можно было указать кого угодно (во всяком случае в Привате). А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Александр_L написав:А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Ничего не понял. Платёжная инструкция - это где? Вот открываю распоследний Сенс Суперапп. Там для перевода по реквизитам, хотя приказ о новой форме действует с апреля, всё тот же обычный набор: реквизиты плательщика не указываются (прибито подставляются на основе выбранной карты) и заполняются название/ОКПО/IBAN получателя и назначение платежа. И в куда мне вписать налоги какого ФЛП я оплачиваю вместо назначения платежа, как было раньше?
Набув чинності наказ Мінфіну, що визначає зміни у формат поля «призначення платежу» при здійсненні банківських переказів. З призначення платежу прибрано всі спеціальні символи та код ЄДРПОУ платника податків. Новий формат діятиме з 1 липня, проте за інформацією наших джерел податкова служба ще технічно не готова до переходу та надалі прийматиме платежі зі старим призначенням платежу.
Тому ми також залишаємо старий формат при формуванні платіжок та онлайн сплаті податків, доки не отримаємо підтвердження про те, що податкова правильно зараховує платежі з новим призначенням платежу. Ми обов'язково повідомимо вас про зміни.