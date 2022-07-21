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З 1 липня змінюється формат
реквізиту «призначення...

З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02

З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня 2023 року набув чинності наказ Мінфіна, яким дещо змінюється реквізит «Призначення платежу» в податкових платіжках. До 30 червня ФОП ще мають право прописувати цей реквізит у старому форматі, але з 1 липня він втратить чинність.

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З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення платежу»: що робити ФОП
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:02

Ну может что-то июльское сейчас и заплатим, но как потом налоговая с новой формой будет определять за кого налог заплачен? ИНН плательщика не подходит - платить может кто угодно и за кого угодно.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 00:19

moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 03:13

  dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично

Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.

И вот более развёрнуто, как оно по жизни было: https://buhgalter911.com/news/news-113887.html И как теперь технически платить третьему лицу? Каждый раз заяву писать?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 08:16

Re: З 1 липня змінюється формат реквізиту «призначення...

moveton написав:
  dr_bastm написав:moveton Скоріше навпаки. Тільки ФОП може заплатити за себе, бо з кожним платежем банк передає код платника автоматично

Понятно, что кто переводит - это передаётся. Но раньше платёж учитывался согласно назначения, а не владельца счёта с которого переводят. Уже и не знаю, как сейчас, но понятие "представитель плательщика налогов", которому раньше не возбранялось заплатить налоги за этого самого плательщика, никто не отменял.

И вот более развёрнуто, как оно по жизни было: https://buhgalter911.com/news/news-113887.html И как теперь технически платить третьему лицу? Каждый раз заяву писать?
С карты физ.лица никогда проблем не было, плательщиком можно было указать кого угодно (во всяком случае в Привате).
А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.
Александр_L
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 14:54

  Александр_L написав:А насчет расчетного счета, так сейчас изменилась платежная инструкция и теперь в ней могут быть указаны оба: и тот кто непосредственно платит, и тот, за кого платят.

Ничего не понял. Платёжная инструкция - это где? Вот открываю распоследний Сенс Суперапп. Там для перевода по реквизитам, хотя приказ о новой форме действует с апреля, всё тот же обычный набор: реквизиты плательщика не указываются (прибито подставляются на основе выбранной карты) и заполняются название/ОКПО/IBAN получателя и назначение платежа. И в куда мне вписать налоги какого ФЛП я оплачиваю вместо назначения платежа, как было раньше?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:56

taxer.ua прислал:
Набув чинності наказ Мінфіну, що визначає зміни у формат поля «призначення платежу» при здійсненні банківських переказів. З призначення платежу прибрано всі спеціальні символи та код ЄДРПОУ платника податків. Новий формат діятиме з 1 липня, проте за інформацією наших джерел податкова служба ще технічно не готова до переходу та надалі прийматиме платежі зі старим призначенням платежу.

Тому ми також залишаємо старий формат при формуванні платіжок та онлайн сплаті податків, доки не отримаємо підтвердження про те, що податкова правильно зараховує платежі з новим призначенням платежу. Ми обов'язково повідомимо вас про зміни.

Можно было не дёргаться с досрочной выплатой.
moveton
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