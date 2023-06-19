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В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 чер, 2023 15:42
Пропонуємо до обговорення:
В Україні шахраї оформлюють кредити на зниклих безвісти і полонених військових. Злочинці здійснюють перевипуск SIM-карток й отримують доступ до онлайн-банкінгу військових. Із рахунків захисників «знімають» залишок грошей, а також випускають кредитні картки й привласнюють суми позики.
Дивися повний текст В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема
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Додано: Пон 26 чер, 2023 15:42
"Например, с использованием последних 3 цифр номера"
Не последних 3 цифр номера, а трех последних набранных номеров.
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