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В Україні шахраї оформлюють
кредити на військових: як...

В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:42

В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні шахраї оформлюють кредити на зниклих безвісти і полонених військових. Злочинці здійснюють перевипуск SIM-карток й отримують доступ до онлайн-банкінгу військових. Із рахунків захисників «знімають» залишок грошей, а також випускають кредитні картки й привласнюють суми позики.

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В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 15:42

"Например, с использованием последних 3 цифр номера"

Не последних 3 цифр номера, а трех последних набранных номеров.
summacut
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