Квартирне питання завжди було актуальним для українців, а через повномасштабну війну кількість переселенців зросла в рази.
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Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
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Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15
Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
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Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15
Ну да, конечно, спрос практически нулевой, многие продавцы уже согласны до 30% скинуть от первоначальной стоимости, на 10 квартир 2 покупателя, сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
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