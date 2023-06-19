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Шість факторів, через які ожив
ринок нерухомості в Україні

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Квартирне питання завжди було актуальним для українців, а через повномасштабну війну кількість переселенців зросла в рази.

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Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
R2
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Ну да, конечно, спрос практически нулевой, многие продавцы уже согласны до 30% скинуть от первоначальной стоимости, на 10 квартир 2 покупателя, сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
75stasstas75
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