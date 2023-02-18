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Залишилося кілька днів: охочим отримати субсидію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 чер, 2023 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Для отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ з початку неопалювального сезону (з 1 травня) заяву на її призначення потрібно подати протягом двох місяців — до кінця червня.
Дивися повний текст Залишилося кілька днів: охочим отримати субсидію нагадали про терміни подання заяви
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R2
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Додано: Вів 27 чер, 2023 10:02
Навпаки ще більше документів треба зібрати ніж в минулі роки. Цікаве спрощення.
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dneprh
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