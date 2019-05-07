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Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
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Додано: Нед 07 лип, 2024 21:13
kalganivka написав:
Прямої заборони виористання кредитних коштів для виконання стягнення не знайшов
Такої заборони й бути не може, тому що це з самого початку неможливо. Стягувати у виконавчому провадженні можна лише кошти, що належать боржнику. Кредитний ліміт боржнику не належить, і немає чого тут забороняти.
Звісно, технічні помилки ніхто не відміняв, і банк, наприклад, може відповісти на запит, що у боржника на рахунку є сума с урахуванням кредитного ліміту, хоча й не має на це права, так само, як банки полюбляли показувати "доступний залишок" з кредитним лімітом, не уточнюючи дійсний стан рахунку. До речі, це було не випадково, адже вважалось, що наявність доступних коштів спонукає людей до купівель. Зараз вже зазвичай показують детально, чи то може якось вже зобов'язали їх це робити, не знаю.
Банк також може і формально списати кредитні кошти, а потім вимагати повернення. Бо що йому може завадити? Ну й держава в нас така, що довести, що це було незаконно, майже неможливо. Може хтось ще пам'ятає історію з Приватбанком (тоді ще не державним) із курсом грузинської валюти, коли через кілька місяців заднім числом змінили курс, перерахували всі операції, і не тільки картки в мінус позаганяли, але й вимагали відсотки, пені і штрафи за "несанкціонований овердрафт" і "прострочену заборгованість".
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Додано: Нед 08 вер, 2024 16:12
Законом ВРУ, згідно постанови Мінюсту, всі виконавчі служби ліквідовані у 2015 році!!!!!
Друге.
Без рішення суду, ухвали суду ніхто немає право наказувати.
В рішеннях суду немає такого - заблокувати картрахунки і з них усі гроші вкрасти.
Є закон урср, який чинний, про заборону стягувати якісь борги, навіть аліменти, не більше 10-20%, щоб заблокувати рахунки в жодному законі не має право бути, бо це зробити людину банкротом, та залишити в не безпеці, а це вже ще один кримінал.
Є також рішення верховного суду і цкс, про блокування рахунків тільки тоді, коли людина вкрала гроші в державі, або спонсорувала тероризм - вивела їх в офщшори, саме те, що роблять всі приватні компанії комунальні, виконавча, суди та інші, то їх рахунки треба заблокувати.
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Додано: Пон 09 вер, 2024 22:21
M-Audio написав:
Банк також може і формально списати кредитні кошти, а потім вимагати повернення. Бо що йому може завадити? Ну й держава в нас така, що довести, що це було незаконно, майже неможливо.
До речі, на мінфіні є відгук про А-банк, який, за словами дописувача, саме так і зробив: на запит виконавчої служби встановив клієнту на картці кредитний ліміт, і, як висловився автор "заблокували на ній суму, що заарештована виконавцем". За його словами, сума залишилась заблокованою навіть після скасування кредитного ліміту, а за правилами процесінгу банку це означає, що клієнт зобов'язаний буде цей кредит погасити, інакше нарахуються відсотки, навіть якщо кошти не будуть списані з рахунку. Представник банку наголошує, що арешт може бути погашений тільки власними коштами. Але банк встановив кредитний ліміт саме в момент арешту, і розказує, що це відбулося кількома хвилинами раніше. Для чого? "тому що має право".
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M-Audio
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Додано: Суб 09 лис, 2024 01:49
Подскажите пожалуйста если на меня быстрозайм подал в суд, и после решения суда они обратятся в исполнительную службу и исполнительная служба налаживает арест на счита только или на дом тоже могут наложить? А то мне нужно его срочно продать
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uliy19912301
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Додано: Суб 09 лис, 2024 15:19
uliy19912301 написав:Подскажите пожалуйста если на меня быстрозайм подал в суд, и после решения суда они обратятся в исполнительную службу и исполнительная служба налаживает арест на счита только или на дом тоже могут наложить? А то мне нужно его срочно продать
Накласти арешт на житло можуть у випадку, якщо борг більше певної суми, наразі здається це від 160кгрн
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Faceless
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