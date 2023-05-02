Офіс Президента хоче покласти функції контролю за...

Додано: Пон 03 лип, 2023 09:50
Через реєстрацію податкових накладних з ПДВ вже половину середнього бізнесу знищили, генії економічної думки, аферисти від Партії Регіонів і ОПЗЖ (дивись історію Шурми) в суміші з клоунами з кварталу.
Ось так працюють їх алгоритми, ось така у них цифровізація - черговий піар хід для лохів:
Отже, найменша кількість платників ПДВ, яка перебувала в Переліку ризикових, – 25 574, або 14,5% від кількості платників, які реєстрували ПН/РК, була у березні 2020 року.
Надалі кількість ризикових платників збільшувалась щомісяця рік до року.
Перед початком війни, станом на 01.02.2022 року, кількість ризикових платників уже становила 41 548, або 24,4%.
А тепер – про результати «ПОКРАЩЕННЯ» від влади:
на 01.01.2023 – 45 214, або 32,4%;
на 01.02.2023 – 48 139, або 35,2%;
на 01.03.2023 – 48 541, або 34,6%;
на 01.04.2023 – 49 972, або 36,6%.
На 01.05.2023 – 50 283 платників визнані РИЗИКОВИМИ. Це 40,7%.
ХавайТЕ бо не ДумаєТЕ коли голосуєте по приколу!