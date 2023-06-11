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Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу піднімають податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лип, 2023 17:15
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня в Україні поновлюють довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.
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