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Гетманцев пояснив, навіщо
бізнесу піднімають податки

Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу піднімають податки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:15

Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу піднімають податки

Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня в Україні поновлюють довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду. Але головне — державний бюджет конче потребує збільшення доходів.

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Гетманцев пояснив, навіщо бізнесу піднімають податки
R2
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