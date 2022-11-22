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Конференція

Українська Кредитна Конференція
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:35

Українська Кредитна Конференція

Українська Кредитна Конференція: Головний фінансовий захід року!

Стабільна робота фінансової системи - це спокій для всіх українців. Час настав для фінансового контрнаступу та відновлення економічної активності. Запрошуємо вас на Ukrainian Credit Conference (UCC) - особливу подію, де зустрінуться ключові представники фінансової спільноти України.

🗓 Дата: 19 липня 2023 р.
📍 Місце: UNIT.CITY

Приєднуйтесь до обговорення найактуальніших тем і тенденцій на кредитних ринках. Разом знайдемо баланс між потребами позичальників і кредитоспроможністю, а також розкриємо секрети стійкості фінансової системи.

Це ваша унікальна можливість поспілкуватися з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та розширити професійну мережу контактів.

Не пропустіть цю нагоду нарощувати знання та знайти рішення для викликів, що стоять перед сучасною фінансовою системою.

Зареєструйтеся зараз та дізнайтеся більше

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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:12

До конференції Ukrainian Credit Conference залишився 1 день!

Долучайтесь до потужного фінансового ком'юніті та дізнавайтесь як досягати успіху навіть в супертурбулентні часи.

В програмі конференції:

📌 доступ до фінансування через діджитал-інструмент - роль держави у кредитуванні населення і бізнесу (Є-оселя, 5 - 7 - 9%)
📌 банки чи небанки: хто стане головним гравцем на ринку кредитування
📌 де шукати блакитний океан: на захід чи на схід
📌 на які технології, продукти ставка в майбутньому
📌 чи буде відновлення кредитування до довоєнних обсягів
📌 зниження облікової ставки НБУ: які наслідки, чи будуть більш доступні кредити?

Серед спікерікерів:

Іван Світек, Голова правління, акціонер Unex Bank
Наталя Буткова-Вітвицька, Членкиня правління АТ «Ощадбанк»
Ігор Луценко, Big Data Product Manager Київстар
Максим Ткаченко, Начальник юридичного департаменту ТОВ «СОС КРЕДИТ»
Сергій Кірюхін, Керівник департаменту незабезпеченого кредитування ПриватБанку
Олена Мала, Керівник відділу маркетингу та продажів УБКІ
Володимир Довгаль, Директор Авентус Україна
Анастасія Шевченко, Генеральний менеджер Lugera Ukraine
Кирил Єжов, Директор з розвитку бізнесу Kantar
Денис Зікєєв, Засновник компанії RiskTools та БКІ Online

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Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 14.09.13
Подякував: 930 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
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