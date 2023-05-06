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Болгарія хоче мати дві
державні валюти одночасно

Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:11

Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно

Пропонуємо до обговорення:
Болгарія продовжує свої спроби приєднатись до єврозони. Однак цей термін постійно відсувається через невиконання відповідних умов. Таким чином Болгарія хоче ввести дві офіційні державні валюти одночасно в країні.

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Болгарія хоче мати дві державні валюти одночасно
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:11

Цены уже в евро, а пенсия в левах..
domife981
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