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У Європі підрахували витрати
на біженців із України. У...

У Європі підрахували витрати на біженців із України. У...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:13

У Європі підрахували витрати на біженців із України. У...

Пропонуємо до обговорення:
Європейські країни надали допомогу українським біженцям на понад 43 млрд євро. Найбільше на прихисток для українців витратила Польща.

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У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах — Польща та Німеччина
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 11:13

Краще зброю хай дають. Мені ця допомога не потрібна, а в борг запишуть
fox767676
 
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