Європейські країни надали допомогу українським біженцям на понад 43 млрд євро. Найбільше на прихисток для українців витратила Польща.
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У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах — Польща та Німеччина
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Додано: Нед 09 лип, 2023 11:13
У Європі підрахували витрати на біженців із України. У...
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Дивися повний текст
У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах — Польща та Німеччина
Додано: Нед 09 лип, 2023 11:13
Краще зброю хай дають. Мені ця допомога не потрібна, а в борг запишуть
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