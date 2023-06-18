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Зміна тренду: українці вперше
з літа минулого року...

Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:49

Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

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Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року почали продавати валюту банкам
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:49

Начали продавать... ну-ну... значит не за горами - курс $ прилично вверх)
pirat-d
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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