Про це повідомляє НБУ.
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Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року почали продавати валюту банкам
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Додано: Нед 09 лип, 2023 16:49
Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року...
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Дивися повний текст
Зміна тренду: українці вперше з літа минулого року почали продавати валюту банкам
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:49
Начали продавать... ну-ну... значит не за горами - курс $ прилично вверх)
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