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Київ забирає в комунальну
власність великий стадіон на...

Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:30

Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на...

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення було прийнято сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради 69 депутатами, інформує пресслужба Київради.

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Київ забирає в комунальну власність великий стадіон на Куренівці
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 19:30

В свое время я там побеждал в толкании ядра.
Investor_K
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