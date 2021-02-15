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Як обрати касове обладнання?

Як обрати касове обладнання?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:58

Як обрати касове обладнання?

З січня 2022 року в Україні працює закон, який зобов’язує використовувати касові апарати всіх підприємців, які здійснюють розрахункові операції. Проте під час воєнного стану штрафи за його порушення не застосовувались. З 1 липня 2023-го ця пільга скасовується. Підприємці будуть зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Виключення — ФОП I групи та ті, хто приймає оплату виключно на розрахунковий рахунок.

Разом із компанію Смарт Каса, яка пропонує бізнесу комплексні касові рішення, ми дамо кілька порад по вибору касового обладнання для тих, хто досі не визначився з його постачальником.

Чотири поради для підприємців, які ще не підготувались до 1 липня
Ірина_
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