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Скільки заробляють тестувальники
у 2023 році і де...

Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:09

Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де...

Пропонуємо до обговорення:
У травні-червні 2023 року DOU опитали 2927 українських тестувальників щодо їх зарплат. 90% респондентів сьогодні живуть в Україні, 10% виїхали за кордон через війну, але планують повернутися. 161 опитуваних, які живуть в інших країнах, не планують повертатися, тому їх відповіді не були враховані.

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Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де зарплати QA найвищі (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:09

не зарабатывают
cohan
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