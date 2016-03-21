СВDС: паперовим доларам і євро кінець?

Додано: Чет 20 лип, 2023 19:55

Питання про те, чи може якась інша валюта замінити долар США як світову резервну валюту, є предметом постійних суперечок. Можливо, реальною альтернативою долару є… долар CBDC.Ще одне питання полягає в тому, чи зможуть приватні цифрові валюти співіснувати з CBDC, випущеною ФРС. Ймовірно, що так. Випущена ФРС валюта CBDC, незалежно від того, наскільки добре вона працюватиме, не зможе служити всім цілям.Учасникам ринку також можуть знадобитися цифрові валюти з вищою конфіденційністю і анонімністю, цифрові валюти, що підпадають під інші правила, або цифрові валюти, призначені для операцій з іноземцями, включаючи країни з неліквідними, неконвертованими валютами.Врешті-решт, малоймовірно, що ФРС дозволить всім іноземцям брати участь у новій системі CBDC, почасти через нормативні вимоги і частково через побоювання перед глобальним ажіотажем. На глобальному рівні також може існувати «кошик» CBDC.Можливо брати участь у CBDC дозволять лише організаціям, які мають справу з кредитно-фінансовими інститутами, проте банки випускають стейблкоїни, щоб надати вкладникам непрямий доступ до базової системі CBDC ФРС.Банки можуть спробувати прив'язати ці стейблкоїни у співвідношенні один до одного або до роздрібних доларів, або до доларів CBDC, подібно до того, як прив'язують акції фонди грошового ринку. У будь-якому випадку, грошей стане ще більше і з'являться вільні ціни.Звичайно, також цілком ймовірно, що ФРС не почне створювати CBDC. Тоді це зроблять інші центральні банки. Тому, незалежно від напрямку політики, час подумати про безпеку.