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Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав керівників місцевої влади відкласти видатки, які не спрямовані на наближення перемоги та розв’язання критичних питань.
Дивися повний текст Шмигаль назвав індикатор, як визначати марнотратство при витрачанні бюджетів під час війни
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Додано: Суб 22 лип, 2023 13:42
))) а полтора года значит всё было чудненько...но когда от этого беспредела безсовестного уже все в акуе Шмигаль нам индикатор подогнал)))
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konstantin kirovograd
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