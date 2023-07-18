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Криптовалютний експерт спрогнозував
зростання Bitcoin на...

Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:10

Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско вважає, що курс Bitcoin у майбутньому досягне шестизначної цифри.

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Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 16:10

Красава , мечтать не вредно , вредно не мечтать )))))
reshetnikov_app
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