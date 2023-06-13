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Кабмін визначив розмір разових виплат ветеранам до Дня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 лип, 2023 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень.
Дивися повний текст Кабмін визначив розмір разових виплат ветеранам до Дня Незалежності
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R2
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:53
Який сором !? Краще ці покидьки взагалі не висвітлювали свої т.з. "рішення".
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rejab
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