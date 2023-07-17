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Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 лип, 2023 01:13
Пропонуємо до обговорення:
Вартість життя в кожному регіоні може бути різною й залежить від кількості людей в родині та від ваших потреб. Розповідаємо про базові витрати в Німеччині у 2023 році.
Дивися повний текст Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році
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