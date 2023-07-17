RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Транспорт, житло та продукти:
скільки грошей потрібно на...

Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 01:13

Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість життя в кожному регіоні може бути різною й залежить від кількості людей в родині та від ваших потреб. Розповідаємо про базові витрати в Німеччині у 2023 році.

Дивися повний текст
Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99241
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців...
R2 » Вів 25 лип, 2023 19:41
2 261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2023 22:04
GALeon
За скільки часу можуть купити житло айтівці з України —...
R2 » Пон 17 лип, 2023 16:21
6 698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лип, 2023 19:20
BIGor
Скільки заробляють тестувальники у 2023 році і де...
R2 » Вів 18 лип, 2023 14:09
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лип, 2023 14:09
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (478)
30.07.2023 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.