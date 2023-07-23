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Українці продають більше
доларів, ніж купують

Українці продають більше доларів, ніж купують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 17:15

Українці продають більше доларів, ніж купують

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в липні поточного року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,668 млрд доларів і купило на 1,591 млрд доларів. Чистий продаж валюти склав 76,6 млн доларів.

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Українці продають більше доларів, ніж купують
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