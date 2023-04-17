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У липні обсяг торгів на «Українській
біржі» збільшився...

У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 12:34

У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився...

Пропонуємо до обговорення:
У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із червнем на 48,2% до 2,276 млрд гривень.

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У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 48,2% до 2,3 млрд гривень
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 12:34

Для порівняння на московській біржі обсяг торгів 100 трильйонів.
bodia1406
 
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