У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із червнем на 48,2% до 2,276 млрд гривень.
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У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 48,2% до 2,3 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 сер, 2023 12:34
У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився...
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Дивися повний текст
У липні обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився на 48,2% до 2,3 млрд гривень
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