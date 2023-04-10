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До 1 вересня Рада планує
прийняти всі закони для...

До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56

До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі закони, необхідні для перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу.

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До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56

Мало принять законы!!!!!!!!!!!!! А кто будет контролировать у ВРУ есть же контрольная функция? - наверно КОРУПЦИЯ ... ЗЕ-режим точно иного не может!!!!!!!!!!!!!!!
vsolyanyk
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:13

Не лох, спочатку почніть виконувати Конституцію.
Прораб
 
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