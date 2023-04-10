Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі закони, необхідні для перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу.
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До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС
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Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56
До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для...
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До 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу до ЄС
Додано: Чет 03 сер, 2023 21:56
Мало принять законы!!!!!!!!!!!!! А кто будет контролировать у ВРУ есть же контрольная функция? - наверно КОРУПЦИЯ ... ЗЕ-режим точно иного не может!!!!!!!!!!!!!!!
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