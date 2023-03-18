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НБУ оновив макроекономічний прогноз з розрахунком на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:17
Пропонуємо до обговорення:
Інфляція в Україні й надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки пришвидшиться, оскільки із середини 2024 року можна очікувати суттєве зниження безпекових ризиків.
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:17
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